ندد رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف عز الدين اعراب بما أسماه "تكالب" بعد مسؤولي الأندية على النسر السطايفي مستغلين قضية تسريب التسجيل الصوتي.

وعاد أعراب في حديث نقلته إذاعة سطيف الجهوية على صفحتها في "الفايسبوك" إلى حادثة تسريب التسجيل الصوتي المنسوب للمدير العام للشركة فهد حلفاية مع أحد الوكلاء، مؤكدا أن حلفاية يقول أن التسجيل مفبرك وطرأت عليه تحريفات خطيرة بعد حذف مقاطع.

وأضاف أعراب أن مجلس الإدارة أجل الحديث عن الموضوع إلى غاية ظهور نتائج التحقيق من مختلف الأجهزة والهيئات، مؤكدا أن توقيت التسريب الذي يهدف إلى زعزعة بيت الوفاق.

وندد اعراب بأصوات تمثل أندية عريقة تحاول التكالب على النسر السطايفي، مهددا باللجوء إلى العدالة لوقف كل الذين يتطاولون على النادي، خاصة وأن قضية التسريب الصوتي لا تزال في طور التحقيق.