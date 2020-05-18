ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار للبرميل ،اليوم الاثنين مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 1.33 دولار ما يعادل 4.1 بالمائة إلى 33.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 أفريل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار ما يوازي 5.6 بالمائة إلى 31.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 مارس.

كما أن الإنتاج ينخفض مع تقليص شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط والغاز العاملة لأقل مستوى على الإطلاق للأسبوع الثاني على التوالي. وساهم ذلك جزئيا في تهدئة المخاوف من نفاد طاقة التخزين في نقطة تسليم عقد الخام الأمريكي في كاشينح بأوكلاهوما.