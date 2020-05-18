ترأس وزير التجارة كمال رزيق بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، أمس الأحد أشغال لجنة التفكير الخاصة بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الاقتصاديين البائعين على الحالة ودفتر الشروط المنظم لنشاطهم، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويهدف اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تحديد مهام هذه اللجنة التي تضطلع بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الاقتصاديين المستوردين البائعين على الحالة وكذا وضع الأسس التنظيمية لدفتر شروط يحكم هذا النشاط .

ونوه الوزيران بالدور البالغ الأهمية لهذه اللجنة التي من شأنها تنظيم وتأطير مهنة الاستيراد حسب التخصص والقضاء على الفوضى والعشوائية التي طغت على هذه المهنة في السنوات الماضية من تهرب ضريبي وتضخيم للفواتير واستيراد سلع غير صالحة للسوق الوطنية مما أضر ب الاقتصاد الوطني.

كما أكد الوزيران أن دفتر الشروط المقترح من وزارة التجارة سيكون حجر الأساس في التأسيس لميكانيزمات جديدة لعمليات تأطير التجارة الخارجية والقضاء النهائي على أي ممارسات غير قانونية كانت تمارس في السابق.

وستسمر اللجنة في اجتماعاتها في لقاءات مفتوحة إلى غاية التجسيد الفعلي لكافة المهام التي أنشئت من أجلها، يضيف بيان الوزارة .