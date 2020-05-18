غادر صباح اليوم الإثنين، رئيس حركة "راج" عبد الوهاب فرصاوي والناشط ابراهيم دواجي سجن الحراش.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد خفض في وقت متأخر أمس الأحد الأحكام الصادرة في حق المعتقلين من محكمة سيدي امحمد، ما جعلهما يستفيدان من الإفراج.

وحكم على عبد الوهاب فرصاوي بستة أشهر حبس نافد، فيما تم الحكم على ابراهيم دواجي بستة أشهر حبس غير نافذ.

وأعرب عبد الوهاب فرصاوي في تصريح مقتضب من أمام سجن الحراش عن فرحته باستعادته لحريته، شاكرا كل من تضامن معه خلال هذه الفترة الصعبة.

وتمنى فرصاوي الإفراج عن بقية المعتقلين، مجدد مواصلة النضال حتى إرساء دولة الحق والقانون.

من جهته قال إبراهيم دواجي أن فرحته لن تكتمل حتى إطلاق سراح بقية المعتقلين.