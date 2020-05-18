نفى المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، إمكانية العودة إلى نظام التقاعد المسبق مؤكدا أن عجز الميزان التجاري للصندوق، دفع إلى السماح بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، مضيفا أن الزيادات في معاشات التقاعد وحدها كلفت الصندوق 300 مليار دينار.

وقال ملوكة في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن المرسوم الجديد الخاص بالتقاعد أعاد السن المعمول به دوليا للتقاعد مؤكدا أن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية، مضيفا أن قانون 2020 الجديد، نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة أشهر.

وحول بقاء الاقتطاعات للتقاعد النسبي مع توقف العمل به قال المتحدث إن القانون مازال ساريا لكنه محدد بحالات استثنائية متعلقة بالشركات المفلسة، مقللا في الوقت نفسه من نسبة الاقتطاع التي لا تتجاوز 0.25 بالمائة من الموظف و0.25 بالمائة من المستخدم حسب تعبيره.