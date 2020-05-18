غاب مدير عام فريق وفاق سطيف، فهد حلفاية، عن جلسة الاستماع لأقواله من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، "لأسباب صحية"، على خلفية التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب إليه حول ترتيب مباريات البطولة، حسبما كشف عنه محامي النادي، نبيل بن نية.

وأوضح المحامي، الذي حضر الجلسة نيابة عن حلفاية "قدمنا طلبا للجنة الانضباط بتأجيل جلسة الاستماع لأقوال المدير العام لفريق وفاق سطيف، فهد حلفاية، وذلك لأسباب صحية منعته من الحضور".

وفيما يتعلق بالطرف الثاني المعني بهذه المكالمة الهاتفية المسربة، رفض المحامي الإفصاح عنه قائلا "لدينا ملف سنقدمه في هذه القضية، ونظرا لواجب التحفظ فلا يمكنني الكشف عن التفاصيل".

وأفاد أيضا "طلبنا التأجيل إلى تاريخ غير مسمى، حتى يتعافى المعني بالأمر، ونحن بانتظار رد اللجنة مساء اليوم عبر الموقع الرسمي للرابطة".