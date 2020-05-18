أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي التزام وإرادة هيئته لوضع كل الوسائل لمكافحة جميع أشكال الفساد، مؤكدا بأنها آفة تؤثر للأسف على كرة القدم الوطنية.

وأشار زطشي في تصريح للموقع الرسمي لـ"الفاف" أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتماشى مع التزامات الدولة الجزائرية وسياستها في شن حرب لا هوادة فيها ضد كل الآفات التي يمكنها تشويه صورة بلدنا.

وفيما يتعلق بقضية التسجيل الصوتي، أوضح رئيس "الفاف" أن الملف سيتم التعامل معه من قبل لجنة الأخلاقيات، والتي تعتبر هيئة مستقلة حيث ستتخذ قرارها ا بكل شفافية و بمسؤولية تامة.