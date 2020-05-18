بلغت قيمة المخصصات المالية الموجهة لمكافحة وباء كورونا والوقاية منه أكثر من 70 مليار دج من بينها 20 مليار دج موجهة للفئات المهنية التي فقدت مداخيلها بسبب الوباء، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وأوضح راوية، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لعرض مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2020، أن هذه المخصصات تتضمن أولا ملحق اعتمادات بمبلغ 3.7 مليار دج لوزارة الصحة.

وتم توجيه هذا الملحق للحصول على منتجات صيدلانية وعلى الأجهزة الطبية والمواد الاستهلاكية ووسائل الحماية بقيمة 3.5 مليار دج والكواشف في إطار البحث والخدمات بقيمة 100 مليون دج وكاميرات حرارية بقيمة 100 مليون دج.

كما تم تسجيل ملحق اعتمادات بـ 11.5 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية يتضمن غلافا ماليا لمنحة 6 ألاف دج والتي تم رفعها إلى 10 ألاف دج لفائدة 2.2 مليون محتاجا، حسب الوزير.

وفضلا عن ذلك، سيتم إنشاء اعتمادات بقيمة 16.5 مليار موجهة لوزارة الصحة بغرض تغطية العلاوة الاستثنائية لصالح عمال القطاع المجندين في إطار محاربة فيروس كورونا تطبيقا للمرسوم الرئاسي 30-79.

وتم أيضا إنشاء ملحق اعتماد أخر لفائدة وزارة الصحة بـ 8.9 مليار دج لدعم إستراتيجية مكافحة وباء كورونا، يضيف راوية.

وستتم إضافة مبلغ 7.8 مليار دج كملحق اعتمادات لفائدة أعوان المديريات العام لكل من الأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك.

من جهة أخرى، سيخصص مبلغ 20 مليار دج للعائلات التي لا يتوفر فيها رب عائلة على شغل قار وكذا للفئات الاجتماعية والمهنية التي فقدت دخلها في الظرف الحالي، وفقا لتصريحات الوزير أما أعضاء اللجنة.

أما عن الأدوية، فقد خصص مبلغ قدره 106 مليار دج تم تسجيله في إطار قانون المالية لـ 2020.