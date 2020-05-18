ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد جرى الاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، الى جانب أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.