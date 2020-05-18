تطوع فريق طبي بميلة للتكفل بفحص و معاينة المرضى داخل المنازل خلال فترة الحجر الصحي الجزئي، و ذلك بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر الجزائري، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين رئيس اللجنة الولائية لذات الهيئة الإنسانية، ميمون بن عبد الرحمان.

و أوضح ذات المصدر لوأج، أن فريق الأطباء المتطوعين يضم طبيبا عاما و آخر مختص في جراحة الأسنان وممرضين و كذا مسعفين كلهم أخذوا على عاتقهم مهمة مساعدة المرضى بمدينة ميلة والبلديات المجاورة لها خلال فترة الحجر الصحي الجزئي.

و أضاف بأن عيادة مختصة في جراحة الأسنان قد تم وضعها تحت تصرف المواطنين الذين لديهم مشاكل في الفم أو الأسنان وتستدعي حالاتهم العلاج.

و ذكر المتحدث بأنه تم الإعلان عبر صفحة فرع الهلال الأحمر الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " عن وجود فرقة طبية تحت تصرف المواطنين الذين هم بحاجة إلى معاينات طبية تتنقل إلى منازلهم خلال فترة الحجر الصحي الجزئي مع إتاحة أرقام هواتف للتواصل مباشرة بين الطاقم الطبي والمرضى.

و استنادا للسيد بن عبد الرحمان، فمن بين مهام هذه الفرقة المتطوعة منذ الأيام الأولى لبداية الحجر الصحي الجزئي التكفل باقتناء الأدوية لفائدة المرضى ليلا.

كما يتكفل هذا الفريق الطبي بإرجاع المرضى الذين تم نقلهم إلى الاستعجالات الطبية من طرف وحدات الحماية المدنية و ذلك بهدف مرافقة المواطنين في ظل الظرف الراهن وضمان ما أمكن من الخدمات الطبية الضرورية لهم، وفقا لذات المصدر ومن بين المبادرات الأخرى لفرع ميلة للهلال الأحمر الجزائري عن طريق المتطوعين في صفوفه ضمان خدمة إصلاح المركبات و هي الخدمة التي يتكفل بها ميكانيكي وكهربائي سيارات مما يسمح بالتدخل عبر الطرقات لإصلاح الأعطاب التي من الممكن أن تواجه مستعملي الطريق خلال فترة الحجر الصحي، كما تمت الإشارة إليه.