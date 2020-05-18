كورونا: مغادرة 3 أشخاص المستشفى بمعسكر
مجتمع
18 مايو 2020 () - واج/س.أ
غادر ثلاثة أشخاص اليوم الإثنين مستشفى "يسعد خالد" بمدينة معسكر بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسب بيان لمديرية الصحة و السكان.
وأوضح نفس المصدر أن نتائج تحاليل معهد باستور أكدت شفاء المرضى الثلاثة من فيروس كورونا (كوفيد 19) ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى المرجعي "يسعد خالد".
و أشار بيان مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين غادروا مستشفى "يسعد خالد" بعد شفائهم وصل إلى 126 شخصا منذ ظهور وباء كورونا حتى نهار اليوم .