غادر ثلاثة أشخاص اليوم الإثنين مستشفى "يسعد خالد" بمدينة معسكر بعد شفائهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حسب بيان لمديرية الصحة و السكان.

وأوضح نفس المصدر أن نتائج تحاليل معهد باستور أكدت شفاء المرضى الثلاثة من فيروس كورونا (كوفيد 19) ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى المرجعي "يسعد خالد".

و أشار بيان مديرية الصحة و السكان لولاية معسكر إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين غادروا مستشفى "يسعد خالد" بعد شفائهم وصل إلى 126 شخصا منذ ظهور وباء كورونا حتى نهار اليوم .