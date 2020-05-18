انتقل إلى رحمة الله رئيس المحكمة الإدارية لورقلة، عبد الناصر محصر، عن عمر ناهز 64 سنة إثر وعكة صحية ألمت به، حسب ما علم اليوم الاثنين لدى وزارة العدل.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بأخلص التعازي إلى عائلة الفقيد, مشيرا إلى أن الأسرة القضائية فقدت في رئيس المحكمة الإدارية لورقلة "القاضي الفاضل والمثالي، المشهود له طوال مساره المهني بالكفاءة والجدية والاستقامة والنزاهة وحسن العلاقة والمعاملة"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جمل الصبر والسلوان.