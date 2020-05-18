أقدم مجهولون من مافيا الفيلين يزيد عددهم عن 20 شخصا حسب مصادر متطابقة، كانوا ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء بالاعتداء على أعوان الغابات بأولاد رابح ولاية جيجل بعد أن تدخل هؤلاء لمنع اللصوص من سرقة الفلين.

حيث تم تكسير زجاج سيارتين و انقلاب سيارة بسبب حجز كمية من الفلين المحجوزة بعد محاولة استغلال اللصوص لحوالي 350 شجرة أين قام اللصوص بمهاجمة أعوان الغابات بالحجارة ،و الاعتداء عليهم جسديا لولا فرار الأعوان ، و قد تسبب ذلك حسب صفحات الفايسبوك تسبب في كسر زجاح سيارتين وانقلاب إحداهما، ولحسن الحظ لم تحدث إصابات خطيرة .

وقد لاذ اللصوص بالفرار بعد وصول الدعم من قوات الدرك الوطني التي تواصل التحقيق بحثا عن اللصوص وتقديمهم للعدالة