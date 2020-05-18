أكدت "ريستاد إنريجي" لاستشارات الطاقة أن من المتوقع أن يهبط الطلب العالمي على الغاز الطبيعي حوالي 2% هذا العام مع تراجع أنشطة التجارة والصناعة وسط إجراءات العزل العام بسبب كورونا، وهذه ستكون ضربة قوية لاسيما لدى المنتجين.

ونقلا عن وكالة "رويترز" أن "ريستاد إنريجي" توقعت أن يبلغ الطلب العالمي على الغاز 3878 مليار متر مكعب في 2020 انخفاضا من 3951 مليار متر مكعب العام الماضي.

وقبل تفشي فيروس كورونا كان من المتوقع أن ينمو الطلب إلى 4038 مليار متر مكعب.

وقال كارلوس توريس دياز رئيس أسواق الغاز في ريستاد انريجي: "2020 سيكون أول عام منذ 2009 لا يحدث فيه نمو في الاستهلاك.. هذه ستكون ضربة قوية لصناعة اعتادت على معدلات نمو سنوية تزيد على 3%".

وأضاف أن الغاز يبقى منافسا لمصادر أخرى للطاقة، خصوصا قطاع الكهرباء حيث استخدام الغاز ما زال مستقرا نسبيا في بعض الدول.

وتشير تقديرات إلى أن انتاج الغاز الطبيعي هذا العام سيبلغ حوالي 4000 مليار متر مكعب على أساس تراجع في نشاط الاستثمار في عمليات الاستكشاف والإنتاج.