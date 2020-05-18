اقترحت ألمانيا وفرنسا برنامجا اقتصاديا مشتركا بقيمة 500 مليار يورو (3ر542 مليار دولار) لأوروبا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).

وستوجه أموال هذا البرنامج التي سيتم جمعها في أسواق رأس المال لحساب الاتحاد الأوروبي، إلى الدول الأوروبية التي تضررت نتيجة تفشي الوباء، وذلك في إطار عمل مالي متعدد السنوات أقره التكتل الأوروبي.

ويهدف هذا البرنامج الألماني-الفرنسي المشترك إلى مساعدة الاقتصاد الأوروبي على التعافي مجددا بعد جائحة فيروس كورونا. وفي أوائل أفريل الماضي، أقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل الحزمة الأولى، التي تشمل قروضاً تصل قيمتها إلى 540 مليار يورو. ويتعلق البرنامج الألماني-الفرنسي المشترك بتقديم دعم طويل الأمد لمرحلة إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي في فترة ما بعد كورونا.