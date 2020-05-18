لقي عشية اليوم شخص مصرعه في حادث مرور بإقليم بلدية الكويف شمال شرق تبسة واصيب اخر في حادث مرور مروع.

وبحسب بيان مديرية الحماية المدنية فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد جفال موالله بالكويف مساء اليوم لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى فج قوراي ببلدية الكويف، اثر اصطدام سيارة سياحية وشاحنة .



واسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 45 سنة وقد تم تحويل الجثة على متن سيارة الاسعاف الى مصلحة حفظ المجثمة بمستشفى الدكتور عاليا صالح بتبسة كما اصيب في نفس الحادث شخص آخر يبلغ من العمر حوالي 21 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة. وقد تدخلت فرقة الدرك الوطني للمعاينة وتمثيل الحادث تحسبا لاحالة الملف على العدالة لتحديد المسؤوليات المدنية والجزائية.