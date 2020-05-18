عاش سكان حي باتي السفلي بالجهة الغربية لعاصمة ولاية المدية حالة من الهلع والأسى في حدود الساعة السبعة و40 دقيقة ، قبيل آذان إفطار اليوم الإثنين، بوقوع آنفجار خزان وقود سيرغازسيارة سياحية داخل مرآب أحد منازل الحي متسببا في متسببا في إصابة تسعة أفراد من عائلتين متجاورتين. تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و66 سنة ،تم نقلهم نحو آستعجالات مستشفى محمد بوضياف، فيما تم تحويل صاحب السيارة (ع.ح 34 سنة وزوجته (ت.ج 28 سنة) نحو مستشفى الدويرة لخطورة إصابتهما .



وبحسب أولى المعلومات المستقاة من مكان الحادث وشهود عيان من سكان الحي فإن الحادث وقع أثناء محاولة صاحب السيارة القيام بإصلاح عطب في خزان سيرغاز.