أكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، تجاوز الـ 4.6 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 311 ألف شخص.

وبحسب معطيات المنظمة قد تم تسجيل 93 ألفا و324 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم ليرتفع مجموع الإصابات إلى 4ملايين و 618 الف و 821 حالة .

و حسب نفس المصدر فقد تم تسجيل 4452 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ما يرفع عدد الوفيات الـ 311 الف و 847 حالة وفاة في العالم .

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب مليونان و17 ألفا و811 شخصا.

11 دولة أوروبية تتخذ ترتيبات لإعادة فتح الحدود

اتفق وزراء خارجية 11 دولة أوروبية أمس الاثنين على شروط إعادة فتح الحدود واستعادة حرية حركة المواطنين الأوروبيين، حسبما أفاد إعلان مشترك نشرته البوابة الدبلوماسية البرتغالية.

وقال البيان إن ممثلين من ألمانيا والنمسا وبلغاريا وقبرص وكرواتيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا، اجتمعوا في مؤتمر عبر الفيديو، من أجل استعادة "حرية الحركة والتداول في الاتحاد الأوروبي".

واستنادا إلى مبدأي التكافؤ وعدم التمييز، اتفق الوزراء على أنه على الرغم من جائحة كوفيد-19 المستمرة حاليا، إلا أن أوروبا بحاجة إلى المضي قدما.

وذكر البيان أن الاجتماع حدد "المسوح الخاصة بإجراءات مراقبة الحدود، واستئناف خدمات النقل والربط، بالإضافة إلى الاستئناف التدريجي للخدمات السياحية والبروتوكولات الصحية في المنشآت الفندقية".

وأضاف أن الفتح سيتم على مراحل، وبالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتدريج "لتجنب خطر خروج ارتفاع في حالات الإصابة عن السيطرة".

وأشار إلى أن البلدان اجتمعت للعمل على الوصول إلى "فهم مشترك للمعايير والإجراءات الصحية بطريقة تدريجية".

وقال البيان "نحث صناعة السياحة والجهات الخاصة ذات الصلة على الاستفادة من الأسابيع المقبلة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة حتى يتمكنوا من حماية المسافرين بمجرد استعادة حرية الحركة والسفر".

وأضاف أنه "بالرغم من اختلاف الوضع فيما يتعلق بالجائحة في كل دولة، إلا أن هدفنا هو التنسيق من أجل استعادة حرية الحركة للسفر بأمان".

كوريا الجنوبية: 13 حالة إصابة جديدة

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية وبالتالي ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 11078 حالة.

وقالت سلطات الصحة العامة أنه من بين الـ 13 حالة، كانت 9 حالات لانتقال العدوى داخليا. وحسب المناطق، جاءت 6 حالات في سيول وحالتان في إنتشون وحالة واحدة في إقليم كيونغ كي.

وكانت الـ 4 حالات المتبقية واردة من الخارج. وتم اكتشاف كل الحالات الواردة في أولسان. ولم يتم اكتشاف أي حالة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليبقى الإجمالي عند 263 حالة وفاة.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 34 حالة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 9938 حالات، فيما تراجع عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي بمقدار 21 شخصا إلى 877 شخصا.

تسجيل 513 إصابة جديدة في ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 513 حالة إلى 175210، في تسارع لعدد الإصابات الجديدة بعد تراجع وتيرتها في الأيام الأربعة الماضية.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا بواقع 72 حالة إلى 8007 وفيات.

الإصابات في الهند تتجاوز 100 ألف حالة

تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف يوم الثلاثاء مع عدم ظهور أي دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي الحالات وصل إلى 101139 والوفيات 3163.

واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 ماي رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.

الصين تسجل 6 إصابات جديدة بينها حالة في ووهان

قالت السلطات الصحية يوم الثلاثاء إن الصين سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 ماي بما في ذلك حالة جديدة في ووهان وذلك مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية في تقريرها اليومي أن ثلاث من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج وتم رصدها جميعا في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

وكانت حالتان من الحالات الثلاث المحلية في إقليم جيلين الحدودي بشمال شرق البلاد والذي يخضع حاليا لشبه عزل تام للتصدي لموجة جديدة من العدوى.

وسجلت ووهان، التي بدء فيها ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين، حالة إصابة جديدة يوم الاثنين وكانت لمريض لم تظهر عليه في السابق أي أعراض.

وتشهد ووهان الواقعة في إقليم هوبي حملة فحوص كبيرة للمواطنين لتحديد الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة للمرض لكن بوسعهم إصابة الآخرين بالعدوى.

وسجلت ووهان ست حالات إصابة بالمرض يومي التاسع والعاشر من ماي وكانت هذه آخر مرة تسجل فيها حالات قبل يوم الاثنين.

وأصبح العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 82960 في حين بلغ عدد الوفيات 4634.

ترامب يهدد بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية للأبد ما لم تجرِ تحسينات خلال 30 يوما، وبإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها.

كان ترامب قد علق مساهمات بلاده في المنظمة الشهر الماضي متهما إياها بالترويج لمعلومات صينية "مضللة" بخصوص تفشي فيروس كورونا، رغم أن مسؤولي المنظمة نفوا الاتهام وقالت الصين إنها تتحلى بالشفافية والانفتاح.

وكتب ترامب رسالة على تويتر للمدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الاثنين جاء فيها "إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال الثلاثين يوما القادمة، فسأجعل تجميدي المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما وسأعيد النظر في عضويتنا".

كان ترامب قد قال في وقت سابق إن أسلوب تعامل منظمة الصحة مع أزمة الفيروس كان "مؤسفا جدا" وإنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن التمويل الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي في رسالته إن السبيل الوحيد أمام المنظمة هو أن تبدي استقلالا عن الصين، مضيفا أن إدارته بدأت بالفعل مناقشات مع تيدروس بشأن الإصلاح.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن مراجعة مستقلة لأسلوب التعامل العالمي مع الفيروس ستبدأ في أقرب وقت ممكن وإنها تلقت دعما وتعهدا قويا بالتمويل من الصين، التي تتسلط عليها الأضواء لأن بداية ظهور الوباء كانت فيها.

وتم تسجيل أكثر من 4.75 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم و314414 حالة وفاة وفقا لإحصاء رويترز.

وساهمت الولايات المتحدة بأكثر من 400 مليون دولار لمنظمة الصحة في 2019، وهو ما يمثل حوالي 15 في المئة من ميزانية المنظمة.

ودفعت واشنطن بالفعل حوالي 58 مليون دولار للمنظمة هذا العام حسبما صرح مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية الشهر الماضي، وهو ما يمثل نصف المطلوب منها دفعه لعام 2020.

وتقدم الولايات المتحدة عادة مئات الملايين من الدولارات سنويا كتمويل طوعي مرتبط ببرامج محددة بالمنظمة مثل حملات مكافحة شلل الأطفال والأمراض الممكن الوقاية منها باللقاحات وحملات مكافحة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي والسل وصحة الأم والطفل.

ومن غير المعروف حجم التمويل الطوعي الذي قدمته الولايات المتحدة لبرامج المنظمة في 2020.

الوفيات في أستراليا تصل إلى 100

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بناء على بيانات رسمية أن عدد الوفيات في أستراليا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مئة اليوم الثلاثاء، وهو أقل بكثير من مثيله في أمريكا الشمالية وأوروبا على الرغم من تعرض الدولة الواقعة في المحيط الهادي للجائحة في وقت مبكر.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حالة الوفاة المئة لامرأة بلغت من العمر 93 عاما وكانت تقيم في دار لرعاية المسنين خارج سيدني.

واعتمد المسؤولون الأستراليون في أوائل مارس خطوات لإغلاق حدود البلاد وفرض قيود على التنقل الداخلي مما ساهم نسبيا في احتواء انتشار المرض. ورصدت الاختبارات التي أجريت على نطاق واسع ما يزيد عن 7000 حالة بين سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

البرازيل تسجل 674 وفاة جديدة

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليصل عدد الوفيات إلى 16792.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 254220، وبذلك تتخطى بريطانيا لتصبح الدولة التي بها ثالث أعلى عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة وروسيا.

ولا يشير الإحصاء اليومي إلى أن الإصابات والوفيات حدثت بالضرورة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بل بالأحرى إلى إدخال إدراج السجلات في المنظومة خلال تلك الفترة الزمنية.

وتراجعت شعبية الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسبب طريقة إدارته للجائحة. وفي الأسبوع الماضي استقال وزير الصحة نيلسون تيش ليصبح ثاني أكبر مسؤول يترك منصبه منذ بدء الجائحة.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن ساو باولو لا تزال أكثر المناطق المتضررة بالجائحة في البرازيل بتسجيل 63066 إصابة و4823 وفاة. وتأتي ريو دي جانيرو في المرتبة الثانية بعدد إصابات 26665 و2852 وفاة.

المكسيك تسجل 2414 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2414 إصابة جديدة بفيروس كورونا و155 حالة وفاة يوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51633 منذ أن سجلت المكسيك أول حالة في آواخر فيفري.

ووصل عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس إلى 5332 حالة.

الولايات المتحدة : عدد الوفيات يتجاوز عتبة 90 ألف

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الميتجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة عتبة 90 ألف حالة وفاة و1.5 مليون مصاب حسب ما ذكرته جامعة جون هوبكنز مسجلة بالتالي 10ألاف حالة وفاة اضافية بالفيروس في ظرف أسبوع.

وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت عتبة 80 ألف حالة وفاة الاثنين الماضي و50 ألف يوم 24 أفريل .

ويتوقع أن يصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة 112 ألف شخص حتى 6 جوان المقبل حسب معدل لـ20 نموذج وبائي أنجزه باحثون من جامعة ماساتشوستس .

وقد تم إجراء في الولايات المتحدة نحو 11.5 مليون اختبار حسب جامعة جون هوبكنز وتم الإعلان عن تعافي 272 ألف شخص.

الوفيات في أمريكا اللاتينية تتجاوز 30 ألفا

أظهر إحصاء لرويترز يوم الاثنين أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 30 ألفا.

وأوضح الإحصاء أن العدد يمثل 9.61 في المئة من جميع الوفيات في أنحاء العالم.