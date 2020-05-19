حذرت وزارة النقل والأشغال العمومية مساء أمس الاثنين، من دعوات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أن "الطريقة المثلى لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة هي الحوار البناء بين مختلف الشركاء المعنيين".

وجاء في بيان الوزارة: "في الوقت الذي تسعى فيه الدولة جاهدة لمحاربة جائحة كورونا والحد من انتشارها والتكفل بآثارها السلبية التي طالت بعض شرائح المجتمع بمن فيهم متعاملو النقل بمختلف أنماطه، مجندة لذلك كل الوسائل الضرورية للتخفيف من معاناتهم، نشهد هذه الأيام عبر شبكات التواصل الاجتماعي انتشار بعض الدعوات لتحريض سائقي سيارات الأجرة على كسر الحجر الصحي الذي قررته الدولة حماية لأرواح المواطنين، لطرح انشغالات اجتماعية يتم التكفل بها تدريجيا على مستوى كل الولايات".

ووصفت الوزارة هذه التصرفات الصادرة "عن بعض من ينسبون أنفسهم إلى تنظيمات سائقي الأجرة"، التي "تعودنا كما أوضح البيان التصرف معها كشريك اجتماعي في إطار منظم يحترم القوانين والتنظيمات السارية قصد النهوض بهذه المهنة وترقيتها" بـ"اللامسؤولة" "يتحمل أصحابها مسؤولية ما قد يترتب عنها".

وأكد البيان في الختام أن "الطريقة المثلى لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة هي الحوار البناء المباشر بين مختلف الشركاء المعنيين".