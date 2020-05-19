أعلنت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أمس الإثنين، أن فريقا من الباحثين، تمكن من رصد الفهد الصحراوي بمنطقة الأهقار جنوب البلاد، لأول مرة منذ حوالي 15 عاما.

وقالت الوزيرة، أن ما قام به الباحثون يندرج في إطار تنفيذ مشروع المحافظة على التنوع البيولوجي المنجز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. يذكر أن الفهد الصحرواي أو فهد شمال إفريقيا يعيش بأعداد قليلة في مناطق من الجزائر والنيجر ومالي وبنين وبوركينافاسو، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، إذ لا تتجاوز أعداده في كامل منطقة شمال إفريقيا والساحل 250 فهدا، حسب الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها.