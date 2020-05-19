أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1 و ذلك تزامنا والاحتفال بذكرى اليوم الوطني للطالب.

وحضر مراسم إطلاق هذه القناة الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد وعدد من الوزراء.

وتهتم هذه القناة الأولى من نوعها بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الامتحانات النهائية.

وأشار الوزير الأول على ضرورة إضافة برامج لتعليم اللغة الصينية في القناة على غرار اللغة العربية، الفرنسية والانجليزية.

وتم تحديد يوم الطالب موعدا لبداية بث هذه القناة لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة للجزائر.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أعلن الأسبوع الماضي خلال اجتماع استثنائي بتقنية التواصل المرئي عن بعد لمجلس الوزراء عن إطلاق هذه القناة التلفزيونية المختصة.