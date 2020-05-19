أطلق الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نادي الغرافة القطري، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع مساعدات لبطلة التنس الجزائرية، إيناس إيبو.

ونشر عدلان قديورة، أمس تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، أعلن من خلالها إطلاقه حملة جمع مساعدات لفائدة مواطنته إيناس إيبو، لمساعدتها في تحقيق حلمها بالمشاركة في المنافسات الكبرى.

وكتب لاعب الخضر، في تغريدته، "ساعدوا إيناس إيبو، في تحقيق حلمها، وتمثيل بكل كرامة، اللاعبات القلائل للتنس في إفريقيا".

ولاقت تغريدة عدلان قديورة، تفاعلا كبيرا في وقت قصير، حيث انضم الدوليان الجزائريان الآخران رياض محرز وسفيان فغولي لحملة دعم لاعبة التنس الشابة.