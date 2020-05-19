تمكنت، أمس الإثنين، مصالح الدرك الوطني بدار الشيوخ بالجلفة، من إلقاء القبض على 03 أشخاص كانوا على متن سيارة (باشي) كان على متنها 19 رأس غنم وذلك بعد مطاردة بوليسية على مستوى الطريق الوطني الرابط بين دار الشيوخ وسيدي بايزيد.

وجاءت العملية بعد أن تلقت مصالح الدرك بلاغا من الضحية القاطن بمنطقة القرية أنه تعرض لفعل السرقة عصر نفس اليوم من طرف أشخاص كانوا على متن السيارة المشار إليها، ليتم نصب حواجز على مستوى جميع الطرقات المتواجدة في الجهة، وبعد إلقاء القبض عليهم تبين أن اثنين من أفراد العصابة يجري البحث عنهما منذ زمن لتورطهم بنفس الجرم، وبعد اكتمال إجراءات التحقيق تم عرضهم على وكيل الجمهورية أين وضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم.