كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أربع قنابل تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط ببلدية بئر العاتر، ولاية تبسة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، في بيان له، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 11 شخصا وضبطت 03 شاحنات و09 مركبات رباعية الدفع و6920 لتر من الوقود و28.59 طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى معدات التنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، ضبط حرس الحدود 83 كيلوغراما من الكيف المعالج بالنعامة و17 كيلوغرام بتلمسان، فيما حجز حرّاس السواحل 92 كيلوغرام من نفس المادة بوهران، وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص شمال رأس فالكون بوهران. كما تم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست.