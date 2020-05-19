أعطى وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، بالجزائر، تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تقضي بفتح الموقع الالكتروني لفائدة أكثر من 35 ألف مكتتب من دافعي الشطر الأول لاختيار مواقع سكناتهم.

وفي إطار ذات التعليمة، منح الوزير للوكالة مهلة شهر واحد لفتح المواقع وشروع المكتتبين في اختيار مواقع السكنات.

وأوضح الوزير خلال اجتماع تقييمي بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع إطارات الوزارة ومدراء السكن والتعمير الجهويين ومدراء الجهويين لوكالة عدل أن القطاع تمكن من إنهاء المناقصات وفتح الورشات وإطلاق الأشغال بأزيد من 35 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني منها 25 ألف وحدة على تخص ولاية الجزائر.

كما كشف الوزير عن وجود 14.675 وحدة سكنية جاهزة للتسليم ستوزع بعد رفع الحظر الصحي مباشرة، منها 5.300 وحدة سكنية تخص العاصمة (30 بالمائة)، من ضمن الهدف المسطر لتوزيع 18 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من 2020.

وبخصوص عمليات منح شهادات التخصيص، قال ناصري أنها توقفت بسبب التصرفات غير المسؤولة لبعض المكتتبين الذين لم يحترموا شروط الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي وتوجهوا إلى مقرات وكالة عدل للولايات.

وحسب الوزير سيتم إعادة إطلاق العملية لفائدة 100 ألف مكتتب متبقي إذا تم الالتزام من طرف المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.