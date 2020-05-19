أوقف مؤخرا عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة شخصا يتجول في مدينة خنشلة باسم مستعار منتحلا هوية عدة أشخاص بولايتي أم البواقي والوادي، ثم استقر به المقام بولاية خنشلة التي زور هوية أشخاص وانتحل شخصيتهم وراح يتحرك بأسمائهم في المدينة.

الشخص الذي ينتحل هوية عدة أشخاص ويقوم بالاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم انكشف أمره بإحدى العيادات حين كان يهم للعلاج بهوية شخص آخر، وبعد التحقيق معه تبين أن له حكم بالحبس لمدة 20 سنة صادر عن الجهات القضائية بولاية الوادي عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التهديد و الحجز السرقة، كما أن له حكما بالحبس لخمس سنوات صادر عن الجهات القضائية بولاية أم البواقي عن تهمة السرقة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية من خلال الضرب والجروح العمدي واستعمال سلاح مع التهديد بالقتل.

بعد استكمال إجراءات التحقيق مع الموقوف تم إنجاز ملف قضائي بموضوع التزوير واستعمال المزور وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير قدم للجهات القضائية التي أدانته بسنتين حبس نافذ وغرامة مالية تقدر بـ10 ملايين سنتم عن تهمة جنحة التزوير واستعمال المزور وانتحال اسم الغير.