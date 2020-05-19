أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن قرار رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الأقصى الـمبارك بعد عيد الفطر، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن مجلس الأوقاف، أوضح أنه "عقب جلسته الطارئة التي عقدها لـمتابعة مستجدات الأوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا، أنه وعلى مدى الفترة السابقة كان ولا يزال يتابع يوميا أي تطور إيجابي يتعلق بانحسار حدة الوباء، حتى يقلص قدر الإمكان من فترة تعليق دخول الـمصلين، حرصا منه على استمرار إعمار الـمسجد الأقصى الـمبارك بالـمصلين".

وأضاف أن "مجلس الأوقاف وفي ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والـمرجعيات الطبية، فقد تقرر فتح الأقصى بعد العيد".

وأوضح البيان أنه "سيتم الإعلان عن الآلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف".