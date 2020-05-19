قامت مصالح الشرطة بغليزان مؤخرا بغلق 40 محلا تجاريا بعد مخالفة أصحابها للتدابير المقررة في إطار الوقاية من تفشي وباءفيروس كورونا,حسبما علم اليوم الثلاثاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بالأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر لوأج أن قرارات الغلق جاءت تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية المتعلقة بتكثيف عمليات المراقبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

وتمت عملية الغلق على أثر دوريات الشرطة للوقوف على مدى تطبيق قرارات توقيف النشاط التجاري للوقاية من فيروس كورونا، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أن المحلات التي تم غلقها تتعلق أغلبها بنشاط بيع وتحضير الحلويات التقليدية والألبسة.

وقد تم إنجاز ملفات قضائية في حق التجار المخالفين، استنادا لذات المصدر.