تمكنت مصالح الدرك الوطني بملاكو (ولاية تيارت) من حجز 657 قنطار من القمح اللين المستورد المدعم كان موجه للبيع في السوق السوداء مع توقيف 4 أشخاص حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن العملية تمت بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بملاكو مفادها تمرير شحنات من مادة القمح اللين خاصة بالتحويل والمدعمة من طرف الدولة قصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بالتواطؤ مع صاحب مطحنة.

وقد تم توقيف على الطريق الوطني رقم 14 شاحنتين من الحجم الكبير محملتين ب657 قنطار من القمح اللين المستورد والمدعم فضلا عن 4 أشخاص متورطين في القضية .

وأشار المصدر إلى أنه بعد استكمال التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية بتهمة إعادة بيع مادة أولية في حالتها الأصلية بعد اقتنائها من أجل التحويل و ممارسات تجارية تدليسية.

كما تم تسليم الكمية المحجوزة إلى مصالح تعاونية الحبوب و البقول الجافة بتيارت.