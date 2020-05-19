طمأنت الشركة الوطنية لتسويق المنتوجات البترولية "نفطال" اليوم الثلاثاء زبائنها بوفرة الوقود على مستوى محطات خدماتها التي تبقى مفتوحة عبر كامل التراب الوطني خلال يومي عيد الفطر حسبما جاء في بيان لها.

و أوضح ذات المصدر أنه " خلال يومي عيد الفطر المبارك و على غرار باقي أيام السنة تبقى شبكة محطات الوقود التابعة لنفطال مفتوحة عبر كامل التراب الوطني باستثناء ساعات الحجر الصحي التي قررتها السلطات العمومية".

و حسب ذات البيان فانه "سيتم ضمان أدنى الخدمات من أجل تلبية الحاجيات العاجلة و الاستثنائية لاسيما فيما يخص سيارات الإسعاف و مركبات الأسلاك النظامية و كذا المواطنين الذين لديهم رخصة التنقل ".

في هذا الصدد، أكدت نفطال أن المنتوجات البترولية بجميع أنواعها ستكون متوفرة بشكل واسع عبر كامل شبكتها و مراكز التخزين و التوزيع الخاصة بها كما ستعمل مراكزها الخاصة بتعبئة الوقود بشكل مستمر حسب نظام المناوبة المعمول به.