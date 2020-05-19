176إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 176حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 121 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت 6 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.
وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7377 حالة أي بنسبة تقدر بـ16 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 561 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3746.
و أشار الدكتور فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات البليدة وهران و سطيف و تيارت و ورقلة و سيدي بلعباس بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.
وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.
وأضاف الدكتور فورار بأن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الثلاثاء، مبرزا أن الجزائر العاصمة وسطيف وعنابة وخنشلة وخاصة قسنطينة تعد من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 12433 وتشمل 5220 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و7213 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانيرن فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.
في الأخير، أكد الدكتور فورار أن كل تهاون خلال شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك اتجاه التدابير الوقائية الأساسية يعيق المجهودات لموجهة الوباء ويؤدي حتما إلى تفاقم الوضع.
وتتوزع حالات الإصابة عبر الولايات كما يلي:
البليدة: 1.022
الجزائر: 829
وهران: 470
سطيف: 423
قسنطينة: 358
عين الدفلى: 353
تيبازة: 280
تلمسان: 232
بجاية: 221
برج بوعريريج: 215
المدية: 177
ورقلة: 167
أم البواقي: 159
عنابة: 154
تيارت: 148
تيزي وزو: 137
الجلفة: 120
بشار: 119
مـعـسـكـر: 112
بسكرة: 104
باتنة: 104
بومرداس: 101
سكيكدة: 95
خنشلة: 93
عين تموشنت: 91
غرداية: 91
أدرار: 88
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 68
المسيلة: 67
مستغانم: 62
البويرة: 58
الأغواط: 57
الوادي: 55
جيجل: 53
تبسة: 51
قالمة: 48
نعامة: 47
ميلة: 41
سوق أهراس: 41
غليزان: 39
البيض: 28
الطارف: 24
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3