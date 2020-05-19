سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 176حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 121 حالة تماثلت للشفاء فيما سجلت 6 وفيات جديدة، حسب ما أعلن عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7377 حالة أي بنسبة تقدر بـ16 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 561 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3746.

و أشار الدكتور فورار إلى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من ولايات البليدة وهران و سطيف و تيارت و ورقلة و سيدي بلعباس بينما يتوزع إجمالي الحالات المؤكدة عبر 48 ولاية.

وبالنسبة للفئات العمرية, فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 57 بالمائة من مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما يمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 67 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأضاف الدكتور فورار بأن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم الثلاثاء، مبرزا أن الجزائر العاصمة وسطيف وعنابة وخنشلة وخاصة قسنطينة تعد من بين الولايات التي سجلت بها أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 12433 وتشمل 5220 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و7213 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانيرن فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة.

في الأخير، أكد الدكتور فورار أن كل تهاون خلال شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك اتجاه التدابير الوقائية الأساسية يعيق المجهودات لموجهة الوباء ويؤدي حتما إلى تفاقم الوضع.

وتتوزع حالات الإصابة عبر الولايات كما يلي:

البليدة: 1.022

الجزائر: 829

وهران: 470

سطيف: 423

قسنطينة: 358

عين الدفلى: 353

تيبازة: 280

تلمسان: 232

بجاية: 221

برج بوعريريج: 215

المدية: 177

ورقلة: 167

أم البواقي: 159

عنابة: 154

تيارت: 148

تيزي وزو: 137

الجلفة: 120

بشار: 119

مـعـسـكـر: 112

بسكرة: 104

باتنة: 104

بومرداس: 101

سكيكدة: 95

خنشلة: 93

عين تموشنت: 91

غرداية: 91

أدرار: 88

سيدي بلعباس: 76

الشلف: 72

تيسمسيلت: 68

المسيلة: 67

مستغانم: 62

البويرة: 58

الأغواط: 57

الوادي: 55

جيجل: 53

تبسة: 51

قالمة: 48

نعامة: 47

ميلة: 41

سوق أهراس: 41

غليزان: 39

البيض: 28

الطارف: 24

تندوف: 14

سعيدة: 6

إليزي: 4

تمنراست: 3