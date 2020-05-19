اهتزت بلدية الداموس بأقصى غرب ولاية تيبازة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في 39 من العمر وأب لثلاثة أطفال بعد تعرضه للطعن بآلة حادة على يد شقيقه الأصغر منه سنا.

الجريمة وقعت ظهيرة اليوم بعد إقدام شاب ينحدر من دوار الخليلج جنوب غرب بلدية الداموس ،على طعن شقيقه الأكبر منه سنا وهو أب لثلاثة أولاد بالخنجر ليتركه يسبح في دمائه ،قبل أن يتم إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي تدخلت ونقلت الضحية إلى وحدة الاستعجالات الطبية بالداموس ،غير أن المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

من جهتها ،فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالداموس ،وتحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال تحقيقا في ملابسات الحادثة والتي تحدث مصادر محلية على أن دوافعها مشاكل عائلية وقعت بين الجاني وشقيقه الضحية.