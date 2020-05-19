وقع اليوم الثلاثاء انزلاق أرضي بموقع قصديري ببلقايد ببلدية بئر الجير (وهران) نجم عنه انهيار عدد من السكنات دون تسجيل ضحايا.

وقد وقع الانزلاق في حدود منتصف النهار متسببا في انهيار مساكن مبنية بطريقة غير شرعية بهذا الحي القصديري الذي أقيم منذ ثلاث سنوات بأعالي جرف.

وأفاد المكلف بالاتصال بمديرية الحماية المدنية, النقيب بلالة عبد القادر, ان هذا الانزلاق لم يتسبب في وقوع ضحايا وقال " فور وقوعه تم تامين المنطقة ونقل العائلات التي تضررت مساكنها ونحن في حالة تأهب إذا ما حدث أي تطور بخصوص هذا الوضع ".

وأوضح والي الولاية, عبد القادر جلاوي، في تصريح صحفي أن هذا الانزلاق "نجم عن الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة مؤخرا، غير أن ذلك ليس السبب الرئيسي لأن هذه المساكن مبنية بطريقة غير شرعية و هشة للغاية وأنجزت بأعالي جرف".

وذكر في هذا الصدد بأنه تم تجنيد وسائل بشرية وصحية من أجل النقل المؤقت لسكان هذا الحي القصديري إلى بيت الشباب بحي بلقايد.

وأضاف جلاوي أنه تم "إنشاء خلية أزمة منذ وقوع الحادث وسيتم القيام بخرجات مع الحماية المدنية لملاحظة الوضعية والتكفل بالعائلات التي توجد في خطر".

وأشار الوالي إلى " إن عائلات هذا الحي القصديري سيتم التكفل بها مؤقتا في انتظار الانتهاء من دراسة مفصلة حول الوضعية كما يجري مع باقي أحياء وهران في إطار برنامج ولائي".

وأردف أنه "لن يتم إعادة إسكان هذه العائلات فورا لأننا نتكفل حاليا بالعائلات التي تعرضت مساكنها للانهيار, وسيتم إدماج الحي ضمن المخطط الولائي المتعلق بالقضاء على السكنات الهشة".