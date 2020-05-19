كشف والي البليدة عصر اليوم لـ " الخبر " ، حول رغبة مواطنين و عائلات تمديدي فترة الحجر الصحي اليومي ، مثل بقية ولايات الوطن ، أنهم كإدارة محلية ، سجلوا رغبة العائلات في الولاية و أيضا لدى متعاملين اقتصاديين ، في تمديد ساعة الحجر اليومي ، و رفعوا في سياق ذلك ، مراسلة رسمية على الحكومة ، و هم ينتظرون تفاعلا من طلبهم ، خلال الإجراءات القادمة ، من عمر الأزمة الصحية التي نواجهها .

و يأتي الطلب و رغبة السكان في تمديد وقت الحجر ، للمعاناة التي عاشها و يعيشها سكان البليدة و بلدياتها الـ25 ، و خاصة منذ حلول شهر رمضان الجاري ، من ضيق في فترة التسوق و الخروج إلى الفضاءات التجارية و المصالح الرسمية ، بسبب تحديد الوقت بين الـسابعة صباحا و الثانية زوالا ، و هو ما خلف اختناقا مروريا عند أوقات الذروة ، بين منتصف النهار و الساعة الثانية بالخصوص ، كون أن فيه نسبة هامة من المواطنين ، يستيقظون متأخرين في أيام الصيام ، و هو ما تولد عنه ملاحقات و مطاردات من قبل قوات الشرطة ، أثمرت بإنجاز نحو 10 آلاف ملف ، ضد من ثبت خرقه الحجر المنزلي الجزئي، فضلا عن وضع أكثر من 2 ألف سيارة و دراجة نارية بالمحاشر .

و عن زيارة المقابر خلال يومي العيد ، قال الوالي كمال نويصر ، أن التعليمة القانونية واضحة ، و سارية المفعول منذ أيام فرض الحجر الصحي ، بمنع حضور الجنائز ، معترفا بأن الأمر سيكون مؤلما ، خصوصا بين العائلات التي فقدت قريبا لها ، في هذه الايام من انتشار فيروس كوفيد 19 .