تمكنت بعض الجمعيات على مستوى ولاية البليدة من إنجاز تطبيق خاص لرقمنة قوائم المعوزين وتوحيدها وإعتمادها ولائيا بهدف الإستعانة بها في عمليات توزيع المساعدات, حسبما ذكره اليوم الثلاثاء رئيس فرع قوافل الخير لرعاية الارملة واليتيم, حميز رفيق.



و أوضح ذات المتحدث للصحافة على هامش حفل تضامني نظم بالمدرسة التقنية لسونلغاز لتوزيع مساعدات على العائلات المعوزة, أن ثمانية جمعيات خيرية محلية تحالفت وأنشأت الإتحاد البليدي للجمعيات والمجموعات الخيرية و قامت بإنجاز تطبيق رقمي ل"توحيد قائمة المعوزين للإستعانة بها في عمليات التوزيع".



وأضاف السيد حميز أن هذا "التطبيق سيوضع تحت تصرف السلطات المحلية والمحسنين الدائمين حتى يتمكنوا من تتبع المساعدات التي تقدم للجمعيات منذ بداية تلقيها إلى غاية تقديمها للشخص المعني", مشيرا إلى أنه تم الشروع في إدخال القوائم التي سجلتها كل جمعية ليتم تصفيتها بعد إنجاز تحقيقات ميدانية بالتنسيق مع جمعيات الأحياء.



و قال المتحدث أن التطبيق يتضمن بالإضافة إلى قائمة المعوزين أرقامهم الهاتفية وعناوينهم ونوعية المساعدات و محتوياتها بالتفصيل لافتا إلى أن هذا الإنجاز سيسهل على السلطات المحلية أيضا عملية تقديم الإعانات النقدية.



ومن جهته, أشاد والي الولاية كمال نويصر الذي حضر هذا الحفل بهذا التطبيق قائلا أن هذا "يبرهن على المستوى العالي للجمعيات المحلية", مؤكدا تشجيعه لهم على مثل هذه المبادرات التي تساهم في "رقمنة وعصرنة التسيير مما يسمح بتجسيد الشفافية والعدالة الاجتماعية".

وقام الإتحاد البليدي للجمعيات و المجموعات الخيرية خلال هذا الحفل بتوزيع 1000 قفة عيد و 1300 لباس عيد في لفتة تضامنية أخرى تأتي أيام قليلة قبل حلول عيد الفطر المبارك.