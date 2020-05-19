باشرت مصالح الأمن، بولاية الجلفة، إجراءات فضائية ضد 2024 شخص من المخالفين للحجر الجزئي , حسب ما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإتصال لذات السلك.



ووفقا للمكلف بالإعلام , لدى مصالح أمن الولاية , محافظ الشرطة فيطس ساعد، فقد تم تسجيل منذ بداية تطبيق إجراءات الحجر الصحي بالولاية في الــ 05 من شهر ابريل الماضي , مراقبة هوية 4155 شخص، حيث تم مباشرة الإجراءات القضائية ضد 2024 من هؤلاء الذي سجلت ضدهم مخالفات متعلقة , بعدم احترام هذا الإجراء الوقائي.



وبالنسبة للمركبات يضيف - ذات المسؤول - تم مراقبة 848 مركبة أسفر ذلك عن وضع 149 في المحشر، والأمر نفسه بالنسبة للدراجات النارية , حيث تم وضع 76 دراجة بذات المحشر بعد مراقبة 155 من هذه الوسائل على مستوى مختلف أمن الدوائر، وتجدد مصالح أمن ولاية الجلفة , دعوتها للمواطنين بضرورة التقيد بإجراءات الحجر الصحي, الذي يعد السبيل الأنجع للقضاء على هذا الوباء والحد من انتشاره.