كشف الدكتور حراث محمد لمين مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية -بالونزة - ولاية تبسة ان المؤسسة استفادت من هبة تضامنية من طرف السيناتور بوجابر خالد من خلال التبرع ب 5 اسرة للانعاش لمصلحة نقطة الاسعاف بالحي المركزي بالنظر للحاجة الملحة لهذه التجهيزات والتي ستدعم امكانات عيادة الحي المركزي قي ظل تجند الجميع لمكافحة جائحة فيروس كرونا التي ألمت بالعالم اجمع .

عملية التكفل بتوصيل الكهرباء ذات الضغط العالي لضمان تشغيل هذه التجهيزات في احسن الظروف والتحكم في تقنيات التشغيل وقد اعرب السكان وتشكيلات المجتمع المجتمع المدني عن ارتياحهم لمثل هذه العمليات داعين كل الخيرين التنافس في هذه الاعمال الانسانية قي هذه الولاية الحدودية المحرومة.