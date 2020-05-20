عاشت بلدية بوسفر قبل عشية أمس أعمال شغب و كر وفر بين المواطنين و مصالح الدرك بعد تدخل لإخلاء السكنات الواقعة بحي 500 مسكن اجتماعي التي اقتحموها ليلة السبت بعد الأمطار الرعدية و الفيضانات التي أحدث أضرار بالحي الفوضوي قرية فلاوسن.

عرفت الأحياء المحاذية مشروع 500 مسكن اجتماعي كر و فر بين المواطنين المقتحمين وقوات مكافحة الشغب التي تدخلت لإخلاء السكنات المقتحمة، التي استغل سكان الحي الفوضوي سوء الأحوال الجوية و تعرض بيوتهم للفيضانات لمحاولة وضع السلطات العمومية أمام الأمر الواقع.

أكدت نديرة بودالية رئيسة المجلس الشعبي البلدي في تصريح لـ"الخبر" بأن العائلات اقتحمت حوالي 150 مسكن قيد الإنجاز بعد تعرض بيوتها الفوضوية للفيضانات، جراء قيام أحد السكان بغلق قناة كبيرة تقع في مجرى الواد.

كشفت بأن مصالح الدرك أوقفت 15 شخص من بين المقتحمين و استمعت إليهم في محاضر قبل اطلاق سراحهم و متابتعهم فيما بعد بسبب أفعال التخريب و الأضرار الملحقة بالسكنات، التي تنتظر استكمال أشغال التهيئة الخارجية لتوزيعها على أصحاب الملفات. سجلت البلدية 2400 طلب سكن دون احتساب القاطنين في الأحياء الفوضوية الثلاثة المتواجدة على تراب البلدية و التي تضم قرابة 700 عائلة. تتوفر البلدية على مشروع واحد للسكنات الإجتماعية الإيجارية الذي يضم 500 مسكن، بالإضافة إلى مشروع أخر 75 مسكن لم تنطلق أشغاله بعد.