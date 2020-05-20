يبدو أن تألق وسط ميدان "الخضر" إسماعيل بن ناصر في أول مواسمه مع نادي ميلان الإيطالي جلب له أنظار أكبر الأندية الأوروبية.

وبعد أن أكدت تقارير إعلامية أن النادي الإيطالي رفض عرضا من باريس سان جيرمان الفرنسي، ذكر موقع "فوت ميركاتو"، الثلاثاء، أن الدولي الجزائري يحظى باهتمام بارز من الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة.

ومن المستبعد أن يتخلى ميلان عن بن ناصر بسهولة، حيث ذكر الإعلام الإيطالي أن النادي يسعى لبناء وسط ميدان جديد بقيادة صاحب 22 عاما الموسم المقبل، غير أن عرضا مغريا قد يغير الأمور.