فندت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في بيان لها صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات إثر سقوط جزء إسمنتي من مدخل عمارة رقم 10 بحي 1500 سكن عدل زمالة بولاية تيارت.

وجاء في بيان الوكالة أن "بعض الجهات سارعت للترويج عبر فيديو بث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الحادث وقع صدفة وكاد يخلف ضحايا"، موضحا أن ما "تم ترويجه من معلومات حول هذا الحدث لا أساس له من الصحة".

وتضيف الوكالة في ذات البيان، أن إطارات فرع التسيير العقاري والمصالح التقنية لوكالة عدل، كانت في عين المكان و أنها قامت بالاتصال بمصالح الحماية المدنية، مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ومؤسسة الإنجاز وأنه تم إسقاط هذا السقف عمدا باحترام كل إجراءات الوقاية والأمان للسكان لسبب عدم احترام معاير الجودة والنوعية.

وقد شرعت الوكالة في إعادة المراقبة التقنية لجميع مداخل العمارات التي أنجزتها هذه الشركة على المستوى الوطني، على أن تكون المعاينة التقنية منجزة من طرف مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء و على عاتق مؤسسة الإنجاز، يضيف نفس المصدر.

وتعلم الوكالة أنه تم إنهاء مهام المدير الجهوي، مدير المشاريع ورئيس المشروع، مع إمكانية المتابعة القضائية.