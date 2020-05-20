أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، الثلاثاء الثلاثاء، انفصاله عن مدربه الجزائري عبد القادر عمراني، بسبب الآثار الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضح النادي في بيان مقتضب، أنه انفصل عن عمراني ب"التراضي"، وكذلك المحضر البدني كمال بوجنان، بعد "استحالة عودتهما للمغرب في الفترة الراهنة بسبب جائحة كورونا وتعليق الرحلات الجوية منذ مارس الماضي".

وتقدم مسؤولو النادي واللاعبون بالشكر للمدرب عمراني وبوجنان على مجهودهما مع الفريق.

وتعيش جميع الأندية المغربية في ظل حجر صحي يستمر ثلاثة أسابيع أخرى، حتى العاشر جوان، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف النشاط، وفقا لشروط صحية وفنية، بعد تشكيل لجنة خاصة قدمت مقترحات عملية.

ورغم أن مجلس إدارة الجديدي كان متمسكا في البداية بالمدرب، نظرا للعمل الجيد الذي قام به، إلا أن صعوبة عودته أدت لهذا القرار.

وتفهم عمراني الأمر بدوره، وأكد في وقت سابق أنه مستعد لفسخ عقده.

وكان عمراني، المتواجد حاليا بمسقط رأسه بتلمسان، قد تعاقد مع الدفاع الجديدي، خلفا لبادو الزاكي، في نهاية ديسمبر الماضي قادما من شباب بلوزداد، حيث قاد النادي المغربي في بعض المباريات قبل توقف البطولة.

وحسب الصحافة المختصة، فإن التقني الجزائري في اتصالات متقدمة للعودة إلى شباب قسنطينة الذي قاده إلى التتويج بلقب بطولة الجزائر موسم 2017-2018.