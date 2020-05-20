الصين تسجل خمس حالات إصابة جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأربعاء إن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، انخفاضا من ست حالات في يوم الاثنين.

وأضافت اللجنة في بيان أن من بين الحالات الجديدة أربع حالات محلية وحالة لشخص عاد إلى البلاد من الخارج وذلك مقابل ثلاث حالات وافدة في يوم الاثنين.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين حتى الآن إلى 82965 في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634.

ألمانيا تسجل 797 إصابة جديدة

كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 797 حالة إلى 176007.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة إلى 8090 وفاة.

رقم قياسي للوفيات بالبرازيل

قفز عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في البرازيل يوم الثلاثاء إلى 1179 حالة مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق في الوقت الذي عزز فيه الرئيس جايير بولسونارو رهانه على دواء كلوروكين كعلاج محتمل.

وفي الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في فرض حظر على السفر من البرازيل إلى الولايات المتحدة.

وكان أعلى رقم للوفيات قبل يوم الثلاثاء 881 وفاة وسجل يوم 12 ماي. وتقول وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب الجائحة بلغ 17971 شخصا على الأقل في البرازيل.

وتجاوزت البرازيل بريطانيا يوم الاثنين لتصبح ثالث دول العالم من حيث عدد الإصابات بعد روسيا والولايات المتحدة.

وسجل عدد الإصابات اليومية رقما قياسيا أيضا يوم الثلاثاء بلغ 17408 حالات ليصل الإجمالي إلى 271628 حالة.

طلاب المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية يعودون بالكمامات

فتحت المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية أبوابها يوم الأربعاء للمرة الأولى هذا العام وعاد الطلاب إلى الصفوف الدراسية واضعين الكمامات في مستهل خطة مرحلية لإعادة فتح جميع المدارس وفقا لبروتوكولات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأجل بدء الفصل الدراسي الخاص بالربيع عدة مرات منذ مارس فيما تكافح البلاد أول تفش كبير للفيروس خارج الصين، ونُظمت الحصص الدراسية عبر الإنترنت.

لكن في ظل التراجع الحاد لحالات الإصابة اليومية بالفيروس منذ ذروة شهدتها البلاد في فيفري، رحّب المعلمون يوم الأربعاء بطلاب المرحلة الثانوية في مدارسهم بأدوات قياس الحرارة ومطهرات الأيدي.

وقال تشو هي-يون مدير مكتب التعليم في العاصمة سول للطلاب عند مدخل إحدى المدارس الثانوية "ندخل اعتبارا من الآن مرحلة مهمة نحتاج فيها للنجاح في الدراسة والوقاية (من فيروس كورونا)".

وبموجب إرشادات الصحة الجديدة الخاصة بالمدارس، يتعين على الطلاب والمعلمين وضع الكمامات إلا في أوقات تناول الطعام وعليهم مسح مكاتبهم. وستُفتح النوافذ لإدخال الهواء وستكون المكاتب بعيدة عن بعضها بمسافة متر.

كان قد تقرر إعادة فتح جميع المدارس على مراحل بدءا بالمدارس الثانوية بين 20 ماي وأول جوان أمام جميع التلاميذ والطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية البالغ عددهم 5.5 مليون.

وإذا أظهرت الفحوص إصابة طالب واحد بالفيروس فستتحول المدرسة بالكامل إلى الدراسة عبر الإنترنت حتى التأكد من إمكانية عودة الطلاب بأمان.

وسجلت كوريا الجنوبية 32 حالة إصابة جديدة بالفيروس بحلول منتصف ليل الثلاثاء مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11110 فيما بلغت الوفيات 263 حالة.

المكسيك تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن البلاد سجلت 2713 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر زيادة يومية حتى الآن مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 54346.

وسجلت السلطات أيضا 334 وفاة جديدة لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتجاوز فيها عدد الوفيات 300 حالة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 5666.