عالجت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر أزيد من 2100 قضية أفضت إلى توقيف أزيد من 2500 مشتبه فيه، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة خلال شهر أفريل المنصرم، حسبما علم أمس الثلاثاء في بيان لخلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في إطار مكافحة الجريمة الحضرية عالجت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر أزيد من 2109 قضية أفضت توقيف 2554 مشتبه فيه، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة خلال شهر أفريل المنصرم من بينهم 1184 في قضايا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، 8 أشخاص متورطين في حمل الأسلحة البيضاء المحظورة و1362 شخص متورط في مختلف القضايا.

وذكر البيان، أنه من بين القضايا المعالجة 365 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص و172 قضية متعلقة بالمساس بالممتلكات أما بالنسبة للجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة فقد عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر 06 قضايا، بينما تم معالجة 500 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي بالإضافة إلى 42 قضية متعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية و24 جريمة معلوماتية.

وأبرز المصدر، بخصوص قضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة فإن ذات المصالح عالجت خمس قضايا تورط فيها ثمانية أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية أودع منهم ثلاثة الحبس المؤقت.

ومن جهة أخرى وفي إطار مكافحة المخدرات تمت في نفس الفترة معالجة 1000 قضية تورط فيها 1184 شخص مع حجز 3.149 كلغ من القنب الهندي بالإضافة إلى 15.129 قرص مهلوس و 13.38 غرام من الكوكايين و148.42 غرام من الهيروين وثماني قارورات محلول مهلوس.

وأضاف فيما يتعلق بنشاطات الشرطة العامة والتنظيم خلال نفس الشهر فإن قوات الشرطة قامت بـ 304 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة أين تم تنفيذ 124 قرارات غلق صادرة عن السلطات المختصة.

واستنادا لذات المصدر، وفي مجال الوقاية المرورية، فقد سجلت مصالح الأمن العمومي خلال هذه الفترة، 5591 مخالفة مرورية أين تم على إثرها سحب 1972 رخصة كما تم تسجيل 21 حادث مرور جسماني أصيب على إثرها 18 شخص بجروح مع تسجيل أربع حالات وفاة حيث أغلب هذه الحوادث ناتجة عن عدم احترام قانون المرور بالدرجة الأولى في حين تم القيام ب 403 عملية حفظ النظام.

كما سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة 42.269 مكالمة عبر الخط الأخضر 48-15 وكذا خط النجدة 17 بالإضافة إلى 1300 مكالمة خاصة بالرقم 104.