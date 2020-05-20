كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري، اليوم الأربعاء، أن مصالحه غيرت استراتيجيها بسبب الوباء بإقحام حرفيي قطاع الصناعات التقليدية في إنتاج الكمامات للمساعدة في المجهود الوطني بسبب النقص المسجل في هذا المجال.

وقال الوزير، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن قطاع الصناعات التقليدية ينتج ما بين200 ألف و250 ألف كمامة يوميا والرقم مرشح ليصل في مرحلة أولى إلى 500 ألف يوميا في وقت يبقى الهدف هو بلوغ مليون كمامة يوميا. م

ن جانب آخر تطرق الوزير إلى الضرر الذي لحق بقطاع السياحة جراء تفشي الوباء مشيرا إلى أن مصالحه تبحث في الوقت الحالي بالتنسيق مع خبراء ومهنيي القطاع في إعداد مشروع لإعادة بعث النشاط السياحي سيوجه لاحقا إلى خلية اليقظة والمتابعة على مستوى الوزارة الأولى.