أعلن مسؤول تايلاندي كبير، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا للاستخدام في العام المقبل، وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في التجارب على الفئران.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد- 19" التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين، إن تايلاند ستبدأ اختبار اللقاح وهو من نوع (مسنجر آر.إن.ايه) على القردة الأسبوع المقبل بعد نجاح التجارب على الفئران، ورجح أن يبدأ استخدام اللقاح التايلاندي العام المقبل.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في تايلاند 3034 حالة، توفي 56 منهم.

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، وقد دخل عدد منها طور التجارب السريرية، لكن منظمة الصحة العالمية صرحت في أفريل الماضي، بأن تطوير اللقاح سيستغرق 12 شهرا على الأقل.