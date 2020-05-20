أكد عضو لجنة رصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا البروفيسور رياض محياوي على ضرورة تعميم ارتداء الكمامة، كاشفا أن سعر الكمامة الموجهة للجميع لن يتجاوز 40 دينار جزائري.

وقال يحياوي للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء "لا ندري ماذا سيحدث مستقبلا، لكن ارتداء الكمامة عامل مهم ... إذا ارتدى الجميع الكمامة نستطيع تجاوز الوباء".

وكشف البروفيسور أنه سيتم توفير الكمامات بكميات كافية ولن يتجاوز سعرها 40 دينار.

وعن رفع الحجر الصحي، أكد يحياوي "يجب أن نبقى حذرين، ملتزمين، متضامنين، ومحترمين لإجراءات الوقاية قبل الشروع في رفع الحجر".

كما كشف عضو لجنة متابعة الجائحة عن تواجد 26 مريضا فقط في العناية المركزة بمستشفيات الوطن.