حذر مدير الصحة والسكان بعنابة من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي واحترام تدابير الوقاية من خلال ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنازل.

وأكد المسؤول ذاته في تصريح إعلامي، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع تجاوز عدد المصابين بالفيروس 400 حالة بالنظر للخروقات المسجلة فيما يخص الحجر الصحي، مضيفا أنه في هذه الحالة ستجد الجهات المسؤولة نفسها مضطرة لطلب تسخيرة لأجل استغلال قاعات الرياضة وفضاءات أخرى بإمكانها استيعاب الحالات المصابة، على اعتبار أن عدد الأسرة بالمستشفيات لم تعد كافية، خاصة أن عدد الإصابات تفوق بكثير عدد الحالات التي تماثلت إلى الشفاء.

وطلب المدير من المواطنين التزام الحجر المنزلي، وفي حالة الخروج الاضطراري يجب ارتداء الكمامة من أجل حصر الوباء والحد من تزايد الإصابات. للإشارة، وصل عدد الحالات المؤكدة بالولاية 154 إصابات، مع تقلص عدد البؤر الموبوءة من عشرة إلى اثنين تتواجدان في كل من حي ديدوش مراد و المدينة الجديدة ذراع الريش.