في ظاهرة تعد الأولى من نوعها في الجزائر قام صبيحة اليوم الأربعاء المتماثلون للشفاء من كوفيد 19 بتكريم الجيش الأبيض بمستشفى مازونة في غليزان بهدايا رمزية تعبيرا منهم عن تشكراتهم الخالصة إزاء الطاقم الطبي وشبه طبي والمجهودات المبذولة خلال طيلة الحجر بالمؤسسة الاستشفائية.

وكشف حسن دواجي ميلود أحد المصابين بكورونا حصريا لـ"الخبر" أن الأمر أجلّ وخطير وثمة فرق شاسع بين حالته لما أصابه الفيروس، وبعد تماثله للشفاء، وأنه يدعو المواطنين إلى احترام الحجر، وعدم الازدحام أمام المحلات بمختلف أنواعها، وعدم الاستهزاء بهذا الوباء الخطير، كما أثنى على كل الطاقم المتواجد بالمستشفى.

من جهته أبدى المصاب الثاني بن موسى سعادته بشفائه من هذا الفيروس مرجعا الفضل بعد الله سبحانه إلى طاقم المستشفى الذي لم يتخل عنهم ولا دقيقة، داعيا بالشفاء لجميع المصابين والمرضى.