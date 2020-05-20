أعطى، والي ولاية بسكرة أبي نوار عبد الله من مقر مديرية الحماية المدنية إشارة انطلاق القافلة التضامنية التي تضمنت 20 ألف طرد غذائي، حيث ينتظر أن يستفيد منها المعوزين والمتضررين من جائحة كورونا عبر البلديات الثلاثة والثلاثون.

وأكد والي الولاية في كلمته لممثلي وسائل الإعلام أن القافلة التضامنية تعد الثالثة من نوعها، حيث سبق لمصالحه أن وزعت قافلتين، الأولي ضمت ما لا يقل عن 6500 طرد غذائي والثانية مع بداية رمضان واحتوت هي الأخرى على 20 ألف قفة ونفس الكمية للقافلة الثالثة لتكون الحصة الإجمالية أزيد من 46500 قفة.

وحرص المسؤول الأول بالولاية على أهمية أن تصل هذه المساعدات إلى أصحابها من الطبقات المحرومة والمتضررة وذلك بإشراف من رؤساء الدوائر والبلديات. وأثنى في سياق حديثه على المحسنين والخيرين الذين سهروا على نجاح هذه المبادرة التي تزامت مع حلول عيد الفطر.