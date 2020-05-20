تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من الرئيس الأسبق اليمين زروال، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية الأسبق السيد اليمين زروال، بلّغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك، وعبّر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، وما تقدّمه من مساعدات للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، كما وعد بزيارته عندما تسمح له الظروف بالتّنقل إلى العاصمة".

وتابع البيان "بدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس اليمين زروال على مكالمته، وبادله تهاني العيد وتمنياته له ولعائلته بالصحة والهناء، وجدّد له بالغ الاحترام والتقدير اللذين يكنهما له، و معبّرا عن مشاعر الصداقة والأخوة الجامعة بينهما منذ زمن بعيد".